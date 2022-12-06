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НовостиОбщество6 декабря 2022 15:49

В горах Сочи высадили 100 плодовых деревьев

К мероприятиям Кавказского заповедника присоединилось волонтеры
Ева МУР
Плодовые деревья сажали и волонтеры. Фото: Кавказский биосферный заповедник

Плодовые деревья сажали и волонтеры. Фото: Кавказский биосферный заповедник

В горах Сочи высадили 100 плодовых деревьев. Это одно из мероприятий, подготовленных Кавказским биосферным заповедником в Год экологии в Сочи. К сотрудникам присоединились волонтеры из числа местных жителей и гостей курорта.

- Это в основном липа. Она растет по 400-500 лет. Но есть и грецкий орех, и кавказская груша. Это основа питания животных, - рассказала старший научный сотрудник Кавказского заповедника Татьяна Ескина.

Участие в посадке приняли 800 добровольцев.