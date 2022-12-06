Плодовые деревья сажали и волонтеры. Фото: Кавказский биосферный заповедник

В горах Сочи высадили 100 плодовых деревьев. Это одно из мероприятий, подготовленных Кавказским биосферным заповедником в Год экологии в Сочи. К сотрудникам присоединились волонтеры из числа местных жителей и гостей курорта.

- Это в основном липа. Она растет по 400-500 лет. Но есть и грецкий орех, и кавказская груша. Это основа питания животных, - рассказала старший научный сотрудник Кавказского заповедника Татьяна Ескина.

Участие в посадке приняли 800 добровольцев.