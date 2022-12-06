Новогодние троллейбусы и трамваи начнут курсировать в Краснодаре с 9 декабря

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В Краснодаре с 9 декабря на маршруты выйдет украшенный общественный транспорт. Троллейбусы, трамваи и автобусы будут дарить новогоднее настроение жителям города с 9 декабря по 15 января.

- Стекла транспорта украсят наклейками с новогодней тематикой и надписью: «С Новым 2023 годом!». Новогодние костюмы готовят и водители с кондукторами, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В администрации добавили, что также по всем маршрутам запустят по два троллейбуса и два трамвая с гирляндами на бортах. В КТТУ сообщили, что график движения праздничного транспорта озвучат немного позже.

- В этом году гирлянды повесили на троллейбусы ЗиУ-682 с бортовым номером 160 и Тролза 5275 с бортовым номером 273, а также трамваи Татра-Т3Е с бортовым номером 009 и 71–623 с бортовым номером 259. Украшения прикрепили на специальные тросы и термоклей, который не нарушит лакокрасочное покрытие, - добавили в мэрии.