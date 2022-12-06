Зима будет снежной

Снежную зиму прогнозируют в Сочи. Такую аналитику сделали синоптики на курорте.

- Снега в горах будет предостаточно, - сообщил метеоролог "Роза Хутор" Адриан Коротеев.

Теплый ноябрь, по мнению специалиста, не повлияет на интенсивность и количество осадков в горах. Уже сейчас высота снежного покрова на высоте 2300 метров составляет 85 см.

- На Аибге выпало еще 25 см свежего снега. Зима пришла по календарю, - уточнил синоптик.

Кроме того, ожидается, что снег выпадет и в новогодние праздники.