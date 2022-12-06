В Кавказском районе за последние годы создали тысячу новых рабочих мест

Фото: admkrai.krasnodar.ru

6 декабря заместитель губернатора Анна Минькова побывала с рабочим визитом в Кавказском районе. Она посетила обновленный кадровый центр, образовательные и медицинские учреждения района.

- В районе за последние годы создали тысячу новых рабочих мест, - отметила Минькова.

В Кропоткине открылся обновленный кадровый центр. Здесь изменился не только внешний вид, но и сама его сущность – жителям помогают найти работу, переквалифицироваться, бесплатно пройти обучение.

Кроме этого, зам губернатора посмотрела обновления в Кавказской ЦРБ. В медучреждении устанавливают новый компьютерный томограф. Он начнет работать в 20-х числах декабря. Также капремонт в 2020 году был сделан в педиатрическом отделении больницы.

В хуторе Привольном выделили 12 млн рублей на капремонт Дома культуры. Он был в очень плохом состоянии, после обновления у детей появится практически новое здание для творчества.

Вице-губернатор посетила и школу № 9, в которой обучается всего 139 учеников. Но зато для них создано все необходимое: «Точка роста», современный спортзал, занятия по самбо и шахматам. Ребята могут изучать медиатехнологии и робототехнику.