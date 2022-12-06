Жители Адыгеи могут отправлять письма в зону СВО по почте

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Родственники участников спецоперации на Украине, в том числе жители Адыгеи, могут отравлять свои письма и посылки по почте.

- Любой желающий может отправить письмо в зону СВО через ближайшие отделения «Почты России». В письме необходимо указать лишь адрес: 103400, город Москва-400, номер воинской части, - говорится в сообщении Минобороны России.

Адреса воинских частей родственники могут узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва. Глава Адыгеи добавил, что солдат, призванных из республики, обеспечат конвертами и ручками. Они также смогут направлять письма домой.