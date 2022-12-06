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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 16:56

В Адыгее осудили экс-главу «Стройзаказчика» за ущерб лесному фонду в 33 млн рублей

Приговор вступил в законную силу
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Приговор вступил в силу

Приговор вступил в силу

В законную силу вступил приговор в отношении экс-руководителя государственного бюджетного учреждения Адыгеи «Стройзаказчик». Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли ущерб лесному фонду в 33 млн рублей.

- Руководитель «Стройзаказчика» незаконно согласовал строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и Майкопа. Работы предусматривали рубку лесных насаждений и перемещение плодородного слоя почвы на территории лесного участка, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Адыгее.

Ущерб, нанесенный управлению лесами Адыгеи, оценили в 33 млн рублей. Суд вынес приговор. Мужчина на три года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.