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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 17:30

Единственный выживший при стрельбе в Крымске скончался в больнице

Всего погибло пять человек, включая стрелка
Мария ЧАЛАЯ
Фото: скриншот видео.

Фото: скриншот видео.

Единственный выживший при стрельбе в Крымске скончался в больнице. Трагедия произошла 24 ноября 2022 года. Мужчина открыл огонь возле торгового центра «Славянский».

- Около 17:00 в помещении одного из медицинских центров Крымска на улице Комарова, местный житель застрелил двоих работников этой организации, - сообщили в МВД России по Краснодарскому краю.

Уже возле торгового центра мужчина застрелили двоих человек один умер на месте, второго доставили в тяжелом состоянии в больницу. После этого местный житель сел в машину и застрелил себя.

Сегодня единственный выживший скончался в больнице. Им был 61-летний Владимир Волош.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что стали известны причины стрельбы в Крымске 24 ноября 2022