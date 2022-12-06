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Единственный выживший при стрельбе в Крымске скончался в больнице. Трагедия произошла 24 ноября 2022 года. Мужчина открыл огонь возле торгового центра «Славянский».

- Около 17:00 в помещении одного из медицинских центров Крымска на улице Комарова, местный житель застрелил двоих работников этой организации, - сообщили в МВД России по Краснодарскому краю.

Уже возле торгового центра мужчина застрелили двоих человек один умер на месте, второго доставили в тяжелом состоянии в больницу. После этого местный житель сел в машину и застрелил себя.

Сегодня единственный выживший скончался в больнице. Им был 61-летний Владимир Волош.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что стали известны причины стрельбы в Крымске 24 ноября 2022