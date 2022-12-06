Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 18:07

На Кубани будут проходить срочную службу 70% призывников из Краснодара

Осенний призыв продлится до 31 декабря
Мария ЧАЛАЯ
70% призывников из Краснодара будут проходить срочную службу в крае.

70% призывников из Краснодара будут проходить срочную службу в крае.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани будут проходить срочную службу 70% призывников из Краснодара. В этом году осенний призыв в Вооруженные силы РФ начался 1 ноября. Он продлится до 31 декабря.

- Юноши, которых призвали на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут. Как и раньше, большая часть призывников из Краснодара будет служить в воинских частях Кубани и в войсках Южного военного округа, - сообщил военный комиссар Западного и Прикубанского округов Краснодара Валерий Коночевский.

Уточняется, что лучшие призывники смогут попасть в Президентский полк. А некоторые выпускники вузов будут направлены в научные роты.