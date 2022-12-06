70% призывников из Краснодара будут проходить срочную службу в крае. Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани будут проходить срочную службу 70% призывников из Краснодара. В этом году осенний призыв в Вооруженные силы РФ начался 1 ноября. Он продлится до 31 декабря.

- Юноши, которых призвали на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут. Как и раньше, большая часть призывников из Краснодара будет служить в воинских частях Кубани и в войсках Южного военного округа, - сообщил военный комиссар Западного и Прикубанского округов Краснодара Валерий Коночевский.

Уточняется, что лучшие призывники смогут попасть в Президентский полк. А некоторые выпускники вузов будут направлены в научные роты.