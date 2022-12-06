Александр Власов встретился с матерями и женами казаков. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Кубани встретился с матерями и женами казаков, участвующих в СВО. Мероприятие прошло в рамках Дня матери-казачки. На нем обсудили вопросы развития системы непрерывного казачьего образования, духовно-нравственного воспитания молодежи. Также деятельность казачьих молодежных военно-патриотических клубов и выполнение боевых задач казаками в составе бригады «Кубань» и их обеспечение.

- В современном мире, помимо материнских забот, наши женщины успешно реализуют проекты в самых разных сферах общественной жизни. Они собирают гуманитарную помощь и объединяются в сообщества, поддерживают друг друга, - сообщил вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов.

Жены казаков-добровольцев уточнили, что проблемных вопросов с материально-техническим обеспечением и питанием на линии фронта у казаков нет.