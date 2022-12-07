Мужчина напал на 13-летнего подростка в подъезде дома.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Краснодаре мужчина напал на 13-летнего подростка в подъезде многоэтажки. Инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома на улице Командорской, 5/1. Видео происшествия было опубликовано в соцсетях.
На кадрах видно, что мужчина напал на подростка. Он дважды повалил мальчика и попытался провести ему удушающий прием. О случившемся заявила в полицию мама школьника. При этом 46-летний сосед ответил встречной жалобой.
- Сейчас выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы подростком. Это необходимо для установления степени причиненного вреда здоровью. С обеих сторон поступили заявления о противоправных действиях в отношении телесных повреждений и хулиганских действиях, - сообщил начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
Уточняется, что мужчина рассказал полицейским, что мальчик с другом постоянно стучали в его входную дверь. Они отключали свет в квартире, а также конфликтовали с его дочерью.
Процессуальное решение будет принято по результатам разбирательства. Действиям мужчины дадут правовую оценку.