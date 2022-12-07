Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Жители Краснодара могут отправить письма военнослужащим, находящимся в зоне СВО. В городе проходит патриотической акции «Письмо Герою». Она приурочена ко Дню Героев Отечества.

- С 9 декабря и до конца года жители города могут написать письмо военнослужащему со словами поддержки и поздравлениями с Новым годом и Рождеством. Передать письма лично в руки или Почтой России можно по адресу: улица Гоголя, 76 в Туристско-информационный центр с пометкой «Письмо Герою», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что все письма на передовую будут передаваться на регулярной основе. Их отправят с помощью сил Благотворительного фонда «Подари мечту» раз в неделю.

Стать участниками акции может оюбой житель города Краснодара, независимо от возраста.