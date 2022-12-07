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НовостиОбщество7 декабря 2022 4:33

Погода в Адыгее 7 декабря 2022: день пройдет без осадков

В Адыгее 7 декабря воздух прогреется до +7 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 7 декабря 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 7 декабря 2022

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 7 декабря 2022.

В Майкопе 7 декабря погода будет облачная, местами с прояснением. Максимальная температура воздуха днем +7°C. Осадков в республиканской столице не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный, 2 м/с. Ночью температура понизится до -3°C. Ветер восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки также сохранится облачной, без снега и дождя. В светлое время суток температура воздуха повысится до +8°C. Ветер южный, 1 м/с. Ночью столбики термометра покажут 0°C.Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.