В Майкопе восемь улиц останутся без света

Электричество в Майкопе отключат в два этапа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе жители восьми улиц останутся без света. Электричество в городе отключат в два этапа.

- Энергоснабжение будет отсутствовать у потребителей в связи с ремонтными работами на энергообъектах республиканской столицы, - сообщили в Майкопской ТЭЦ.

Так, с 9 до 12 без света будут улицы Победы (от Некрасова до Курганной) и Ветеранов (от Майкопской до Ленина).

С 14 до 15 отключение произведут на шести улицах: Железнодорожной (2 - я Крестьянская - 2-я Ветеранов), Кужорской (2-я Крестьянская - 2-я Некрасова), Коммунаров (2 -я Крестьянская - 2-я Ветеранов), Кооперативной (2 - я Ветеранов - 2-я Некрасова), 2-я Ветеранов (Железнодорожная - Кооперативная) и на 2-я Курганной. (Железнодорожная - Коммунаров).