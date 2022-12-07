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НовостиОбщество7 декабря 2022 5:20

В Сочи собрали более 500 подарков детям в рамках акции «Коробка храбрости»

Юным пациентам передали игрушки и конструкторы
Валерия ГОДОВНИКОВА
Игрушки и наборы получили пациенты детского отделения городской больницы №9. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Игрушки и наборы получили пациенты детского отделения городской больницы №9. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Сочи присоединился ко Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости». Детям, находящимся на длительном лечение, собрали более 500 подарков.

- В «Коробке храбрости» игрушки для детей разных возрастов: конструкторы, наборы для творчества, настольные игры, которые разместят в игровых комнатах на этажах больницы, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи. - Любой желающий мог принести подарки в специально установленные боксы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», игрушки и наборы получили пациенты детского отделения городской больницы №9. Следующими в эстафете подарков станут ребята в поликлинике Лазаревского района.