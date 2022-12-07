В Краснодаре 8 декабря приступят к реконструкции улицы Циолковского

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В Краснодаре планируется капитальный ремонт улицы имени Циолковского. Дорожники обустроят строительную площадку уже завтра, 8 декабря.

- Реконструкцию Циолковского проведут от улицы Гастелло Репина. На участке вместо гравийной дороги появится асфальтобетонная двухполосная дорога шириной семь метров. Кроме этого, тротуары будут шириной 2,25, вдоль дороге установят освещение, сделают ливневки. Откроют обновленную дорогу до конца мая 2023 года, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

На время работ участок по улице Циолковского от Репина до Лазурной будет перекрыт. Поэтому жителям прилегающих районов рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршрут и использовать для движения Гастелло, Репина, Лазурную, а также квартальную территорию вдоль жилых многоквартирных домов.