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НовостиОбщество7 декабря 2022 6:12

В Адыгее дети нарисовали участникам СВО более 300 новогодних открыток

Жители республики могут отправить свои письма и рисунки в поддержку военнослужащих
Валерия ГОДОВНИКОВА
Адыгея присоединилась к акции «Новогодняя почта»

Адыгея присоединилась к акции «Новогодняя почта»

Фото: Сергей ГАПОН

Адыгея присоединилась к акции «Новогодняя почта». Юные жители республики нарисовали более 300 открыток для участников спецоперации на Украине.

- Благодаря акции «Новогодняя почта» любой желающий может написать новогоднюю открытку с пожеланиями российским военным, которые защищают интересы нашей страны в ходе спецоперации, - рассказала депутат Майкопа Асета Берзегова.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», отправить открытку с пожеланиями может каждый желающий. Прием писем и рисунков проходит в Майкопе в общественной приемной «Единой России»и штабе «Молодой Гвардии».