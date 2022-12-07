В Адыгее дети нарисовали участникам СВО более 300 новогодних открыток

Адыгея присоединилась к акции «Новогодняя почта» Фото: Сергей ГАПОН

Адыгея присоединилась к акции «Новогодняя почта». Юные жители республики нарисовали более 300 открыток для участников спецоперации на Украине.

- Благодаря акции «Новогодняя почта» любой желающий может написать новогоднюю открытку с пожеланиями российским военным, которые защищают интересы нашей страны в ходе спецоперации, - рассказала депутат Майкопа Асета Берзегова.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», отправить открытку с пожеланиями может каждый желающий. Прием писем и рисунков проходит в Майкопе в общественной приемной «Единой России»и штабе «Молодой Гвардии».