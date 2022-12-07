Председатель Заксобрания Кубани выбрал три подарка для детей с редкими заболеваниями

Фото: t.me/yuriy_burlachko

В Краснодарском крае в акции «Доброелка» может принять участие любой желающий. Мечты троих детей решил исполнить и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он выбрал несколько открыток с пожеланиями детей к новогодним праздникам. Трем ребятишкам он подарит конструктор, железную дорогу и кольцевую лампу.

- Электронный формат благотворительной акции очень удобен, поскольку позволяет определиться с сюрпризом для ребят, где бы ты не находился. Надеюсь, те подарки, которые уже приобретены и которые в ближайшее время Даше, Руслану и Елисею доставят волонтеры, сделают их Новый год счастливее и радостнее, - сообщил Бурлачко в соцсетях.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что к акции присоединился и губернатор Краснодарского края. Он передал детям шесть подарков.