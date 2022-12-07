Морпорт Сочи усилил меры безопасности

Приходящие в порт корабли будут направлять на специальный причал для досмотра Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В морском порту Сочи усилили меры безопасности. Теперь приходящие суда будут подвергаться дополнительному досмотру. Об этом сообщил РБК.

- Меры транспортной безопасности мы усилили при среднем уровне реагирования. Теперь суда каботажного плавания, которые приходят извне — к примеру, из Геленджика или Новороссийска - будут дополнительно досматриваться силами линейного отделения, полицией, сотрудниками порта и марин, - рассказал гендиректор морпорта Юрий Владимиров.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», приходящие в порт корабли будут направлять на специальный причал. И только после досмотра допускать в гавань.