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НовостиОбщество7 декабря 2022 7:12

Морпорт Сочи усилил меры безопасности

Изменения внесены из-за среднего уровня реагирования в регионе
Валерия ГОДОВНИКОВА
Приходящие в порт корабли будут направлять на специальный причал для досмотра

Приходящие в порт корабли будут направлять на специальный причал для досмотра

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В морском порту Сочи усилили меры безопасности. Теперь приходящие суда будут подвергаться дополнительному досмотру. Об этом сообщил РБК.

- Меры транспортной безопасности мы усилили при среднем уровне реагирования. Теперь суда каботажного плавания, которые приходят извне — к примеру, из Геленджика или Новороссийска - будут дополнительно досматриваться силами линейного отделения, полицией, сотрудниками порта и марин, - рассказал гендиректор морпорта Юрий Владимиров.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», приходящие в порт корабли будут направлять на специальный причал. И только после досмотра допускать в гавань.