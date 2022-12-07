Промпаркам Кубани до конца года выделят почти 300 млн рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На развитие инфраструктуры промпарков Краснодарского края до конца года направят почти 300 млн рублей. Средства выделят из бюджетных инвестиций.

- Промпарки Кубани получат финансирование на компенсацию затрат при строительстве промышленной инфраструктуры. Отбор прошли два промпарка – «Краснодар» и «Достояние». Средства вложат в создание новых объектов инфраструктуры, а также техприсоединение производств резидентов к инженерно-техническим сетям, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Краснодар» - это первый промышленный кубанский парк. На его территории находятся производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Также строят предприятия по выращиванию и переработке зеленых культур, производству готовой еды, промышленной переработке стекла.

Индустриальный парк «Достояние» находится в Кропоткине. Его запустили только в ноябре этого года. Сейчас на территории размещено производство безалкогольных напитков, бутилированной и минеральной воды. В планах построить картонажную фабрику, а также запустить производства кваса, снековой и полиграфической продукции.