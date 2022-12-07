В Сочи пьяного приезжего задержали за ложное минирование гостиницы

Мужчина сообщил в полицию о минировании гостиницы в Центральном районе города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи задержали пьяного приезжего за ложный донос. Мужчина сообщил о минировании гостиницы в Центральном районе города.

- При проверке информация не подтвердилась, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан не обнаружено, - сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю .

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция нашла подозреваемого. 58-летнего жителя из Ростовской области задержали по месту временного проживания на курорте.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, - рассказали «КП»- Кубань» пресс-службе УВД по городу Сочи. - Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.