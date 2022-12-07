РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении 50 тысяч самозанятых клиентов

С декабря 2020 года в мобильном приложении РНКБ работает сервис для самозанятых клиентов, где можно зарегистрироваться в этом статусе или присоединиться ранее зарегистрированному в ФНС пользователю и вести бизнес онлайн. На 1 декабря 2022 года количество таких клиентов превысило отметку в 50 тысяч человек, более 30 тысяч из них зарегистрировались в течение 2022 года.

После регистрации в данном сервисе самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ – ипотека, кредиты наличными, автокредиты, кредитные карты, рефинансирование потребительских кредитов и пр. Для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и предоставляет возможность оформить кредит только по паспорту.

На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше 4,6 млрд рублей, в том числе:

- по программам ипотечного кредитования – 1,7 млрд рублей (37%);

- по программам автокредитования – свыше 1 млрд рублей (22%);

- по программам беззалогового потребительского кредитования "Кредит наличными" и "Рефинансирование потребительских кредитов" – около 600 млн рублей (12%);

- кредитные карты с общим лимитом более 1,3 млрд рублей (29%).

Для получения кредита самозанятым нужно подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис.

Напомним, сервис РНКБ для самозанятых позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать и оплачивать автоматически рассчитанный налоговой службой счет на оплату налога на профессиональную деятельность в приложении со своих счетов или карт.