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НовостиОбщество7 декабря 2022 7:50

В Ейске начали сносить часть пострадавшего после падения самолета дома

Демонтируют четыре подъезда
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/BublikRomanEisk

Фото: t.me/BublikRomanEisk

В Ейске начали сносить часть дома, который пострадал при падении самолета. На место приехала строительная техника. Первым начали демонтировать самый аварийный третий подъезд.

- Начался демонтаж 1, 2, 3, 4 подъездов дома 20/1 по улице Коммунистической, - сообщил в телеграм-канале глава города Роман Бублик.

Мэр добавил, что для безопасности остановлена работа ближайшего супермаркета и детского сада, а территория огорожена забором. Снос займет 2,5 месяца — к середине февраля пострадавшая часть дома будет полностью демонтирована.