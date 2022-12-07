В Ейске начали сносить часть пострадавшего после падения самолета дома

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В Ейске начали сносить часть дома, который пострадал при падении самолета. На место приехала строительная техника. Первым начали демонтировать самый аварийный третий подъезд.

- Начался демонтаж 1, 2, 3, 4 подъездов дома 20/1 по улице Коммунистической, - сообщил в телеграм-канале глава города Роман Бублик.

Мэр добавил, что для безопасности остановлена работа ближайшего супермаркета и детского сада, а территория огорожена забором. Снос займет 2,5 месяца — к середине февраля пострадавшая часть дома будет полностью демонтирована.