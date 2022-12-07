Обеспечение местного самоуправления квалифицированными кадрами

В Москве стартовали мероприятия Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В них принимает участие председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В первый день состоялись заседания Комиссий Совета. Руководитель регионального парламента входит в состав двух – по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению и по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействия коррупции. Мнением по результатам работы Юрий Бурлачко поделился в своем телеграм-канале.

«Одним из вопросов, рассмотренных сегодня на заседании Комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, стало обеспечение органов МСУ квалифицированными кадрами. Тема актуальна не только для регионов, чьи парламенты представлены в Комиссии, но и в целом для всех субъектов РФ. На Кубани подготовке управленцев уделяется особое внимание. Именно высококвалифицированные специалисты-профессионалы создают условия для стабильного социально-экономического развития края», - написал председатель ЗСК.

Юрий Бурлачко также уточнил, что органы госвласти региона ведут системную работу в данном направлении. В зоне особого внимания держит вопрос и депутатский корпус.

«Под эгидой ЗСК проводятся семинары по различным аспектам деятельности органов МСУ. За два года организованное нами обучение прошли более 800 слушателей – заместители глав муниципалитетов, местные депутаты, специалисты контрольно-счетных органов и избиркомов», - отметил Юрий Бурлачко.