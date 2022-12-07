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НовостиОбщество7 декабря 2022 8:34

Национальная безопасность с вовлечением кубанских казачьих обществ

В Москве стартовали мероприятия Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, в которых будет рассмотрен ряд важных вопросов
Наталья ИЛЬИНОВА

В обсуждении этих тем принимает участие и председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В повестку дня заседания Комиссии по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействия коррупции были включены вопросы укрепления суверенитета государства, противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела страны, а также организационно-правовые основы регионального законодательства в сфере санэпидблагополучия населения.

Актуальным для Краснодарского края, по словам Юрия Бурлачко, стал вопрос применения Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» в части вовлечения казачьих обществ в обеспечение нацбезопасности. Вот, что отметил председатель кубанского парламента в своем аккаунте в соцсетях:

«Нам эта практика очень близка. Для нас казачество не просто дань традициям и составляющая региональной идентичности. Сегодня казачество – оплот безопасности не только Кубани, но и всей России. Казаки-добровольцы отважно сражаются, защищая новые субъекты РФ», - написал Юрий Бурлачко в телеграм-канале.

Председатель ЗСК также добавил, что по данным краевого профильного департамента, в охране общественного порядка в регионе задействованы 47 дружин общей численностью почти 1,8 тысячи человек. Только по итогам девяти месяцев этого года при их участии выявлено более 330 преступлений.