Машину нашли на одной из платных парковок в центре города Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Житель Краснодара лишился Cadillac из-за долга по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Так, отец должен был ежемесячно выплачивать на содержание ребенка 10 тысяч 700 рублей. Но деньги мужчина не перечислял, из-за чего накопился крупный долг. Всего он не выплатил 395 тысяч 800 рублей.

- В рамках возбужденного в Отделении судебных приставов по Западному округу Краснодара исполнительного производства было установлено, что в собственности у неплательщика алиментов имеются транспортные средства, - сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Мужчина же вместо погашения долга попытался скрыть имущество от приставов, но безуспешно. Внедорожник Cadillac Escalade 2007 года выпуска нашли припаркованным на одной из платных стоянок в центре города. При этом на машине не было регистрационных знаков.

Приставы описали, арестовали и забрали автомобиль на парковке. Машину передали в организацию по реализации изъятого имущества.

- В дальнейшем он отправится на принудительную реализацию. Вырученные средства пойдут на погашение задолженности по алиментам, - уточнили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.