Суд в Краснодаре восстановил членство Сергея Лузинова в КПРФ

Фото: администрация Краснодара

6 декабря коллегия краевого апелляционного суда рассмотрел жалобу Краснодарского краевого отделения КПРФ на решение Первомайского районного суда о незаконных действиях партийного отделения по исключению Сергея Лузинова из КПРФ. Суд принял решение оставить в силе решение первой инстанции о незаконном исключении Сергея Лузинова из КПРФ и восстановить его в партийных рядах.

Напомним, о своем исключении из партии Сергей Лузинов узнал из сообщения на официальном сайте Краснодарского краевого отделения КПРФ в феврале 2019 года. Причиной называлась потеря связи с партией и неуплата членских взносов. Правды Лузинов добивался почти четыре года. В суде удалось доказать, что выплаты были, а само исключение было незаконным.

— Мои убеждения справедливости — они внутри меня, и не обязательно быть членом КПРФ или вообще какой-либо другой партии, чтобы их отстаивать. Суд только закончился, мне нужно время, чтобы все взвесить, обдумать и принять решение, — прокомментировал Сергей Лузинов «Краснодарским известиям».

Политолог Андрей Гусий добавил, что актива восстановление Лузинова коммунистам не принесет, так как, скорее всего, он выйдет из партии. А вот возвращение "достаточно грязной истории" на поверхность – негатив.