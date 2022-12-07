Мужчина проигнорировал требование полицейских остановиться Фото: кадр из видео

На Кубани полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Мужчину удалось задержать, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Каневском районе. Водитель Lada 210740 проезжал на высокой скорости и опасно маневрировал, что заметили сотрудники ППС. Они попытались остановить мужчину, но тот проигнорировал требование и поехал дальше. Тогда полицейские устроили погоню за водителем для задержания.

Мужчину удалось остановить – медицинское освидетельствование подтвердило, что 45-летний водитель сел за руль пьяным. Как выяснилось позже, на него уже трижды заводили уголовные дела за езду в нетрезвом состоянии.

- В декабре прошлого года суд лишил его права заниматься определенной деятельностью по управлению транспортными средствами на три года с отбыванием наказания в колонии-поселения, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На задержанного водителя завели уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.