На Кубани за сутки COVID-19 заболели 83 человека, в том числе 6 детей

На Кубани за сутки выявили 83 новых случая заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 83 новых случая заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у 6 детей, самому младшему из которых 2,5 месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре коронавирус подтвердился у 38 жителей, в Сочи - 13, в Новороссийске - 10, в Каневском районе - 3. По 2 пациента прибавилось в Геленджике, Апшеронском, Брюховецком и Динском муниципалитетах.

- По 1 положительному результату в Анапе, Горячем Ключе, Абинском, Белоглинском, Ейском, Кореновском, Крыловском, Лабинском, Мостовском, Новопокровском и Тихорецком районах, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 человека. За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.