Глава Сочи проинспектировал ход работ на соцобъектах города. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи на Володарского готовят участок для строительства школы на 800 мест. Глава Сочи проинспектировал ход работ на соцобъектах города.

- В новой школе разместятся более 30 классов. Площадь земельного участка превышает 2,5 гектара. На пришкольной территории разместятся стадион, площадки для спорта и активных игр, будут созданы зеленые уголки и другие функциональные зоны, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», рядом с территорией школы также появится экопарк. Все строительные работы планируют завершить в 2025 году.

Кроме того, Алексей Копайгородский посетил зал единоборств на улице Калиновой. Здесь будут о проходить тренировки спортивной школы олимпийского резерва №7. Более 600 детей и подростков смогут ежедневно готовиться к соревнованиям.

Также с рабочим визитом посетили площадку будущей школы на Северной Бытхе. Над строительством работают более 80 человек, задействовано 20 единиц техники.