Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Mercedes погиб в ДТП с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне в Отрадненском районе на трассе «г. Армавир - ст. Отрадная» Предварительно, 37-летний водитель за рулем Mercedes выехал на «встречку», где в этот момент проезжал КамАЗ. В результате легковушка и грузовик под управлением 32-летнего водителя столкнулись.

- Водитель автомобиля Mercedes погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля КамАЗ не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.