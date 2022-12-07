Онлайн-трансляция с Муратом Кумпиловым состоится 15 декабря. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Онлайн-трансляция с Муратом Кумпиловым состоится 15 декабря из студии ГТРК «Адыгея».

- Считаю важным поддерживать постоянный контакт с жителями республики. Такой формат стал традиционным в рамках объемной работы с обращениями граждан, которую мы проводим на ежедневной основе, - рассказал в своем Telegram-канале глава республики. - Я отвечу на все волнующие вас вопросы, поделюсь планами на будущий год.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», впервые для проведения прямой линии задействовали службу «122». Свои вопросы можно оставить операторам кол-центра ежедневно с 8 до 20 часов.