Компания Сергея Галицкого узаконила построенный без разрешения футбольный манеж Академии ФК «Краснодар». Об этом сообщается в арбитражной картотеке, пишет «Ъ-Кубань».

Футбольный манеж возвели в 2015 году на Рождественской набережной, 1/7, в Краснодаре. Фирма Галицкого заключила с мэрией краевого центра договор аренды участка для строительства объектов физкультуры и спорта. В настоящее время манеж используют для тренировок воспитанников академии ФК «Краснодар».

В то же время компания не получила разрешение на строительство объекта. Отсутствие документов объяснили тем, что это «не представлялось возможным по независящим от него обстоятельствам». За необходимым разрешением фирма обратилась в сентябре 2022 года, но администрация отказала из-за отсутствия отдельных документов. После этого компания обратилась в суд с иском к администрации.

Экспертиза, проведенная на футбольном манеже, показала, что объект построен по необходимым требованиям. Кроме того, судом отмечено, что арендодатель при подписании договора признал, что единственной причиной, мешающей легализации объекта, стало отсутствие разрешение на строительство.

В результате суд признал право собственности фирмы на действующий футбольный манеж.