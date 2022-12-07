В станице Пластуновской Кубани загорелось здание на площади 150 кв. м

В станице Пластуновской Кубани загорелось здание на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло в двухэтажном здании на улице Красной.

- В 10:55 по прибытии первого подразделения установлено, что произошел пожар на площади пожара 150 кв. м. На тушении было задействовано 27 человек личного состава МЧС России и 9 единиц техники, - сообщили в пресс-службе МЧС по краю.

В 11:33 пожарные локализовали возгорание. В настоящее время спасатели продолжают тушить огонь.

Информация о возгорании и пострадавших уточняется.