Следователи проводят проверку после гибели трех женщин при пожаре в Армавире и Тихорецком районе

Причины возгорания устанавливаются Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следователи проводят проверку после гибели двух пенсионерок при пожаре в Армавире и Тихорецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пожар в Армавире произошел в ночь на 7 декабря. Огонь охватил хозпостройку одного из домов в проезде Пограничном. Возгорание заметили соседи, которые вызвали экстренную службу. После локализации пожара спасатели обнаружили тела 63-летней хозяйки и ее гостьи, личность которой устанавливается.

- Предварительной причиной пожара является короткое замыкание отопительного прибора с истекшим сроком годности, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Второе ЧП произошло утром 7 декабря в станице Хоперской Тихорецкого района. Возгорание произошло в доме по улице Ленинской. Во время тушения пожарные обнаружили тело 85-летней хозяйки.

- Следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожаро-технические исследования. По окончании проверок будут приняты процессуальные решения, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.