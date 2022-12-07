Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новошахтинске Ростовской области задержали мужчину, открывшего огонь по полицейским. Его нашли в заброшенном помещении, сообщает «КП - Ростов-на-Дону».

ЧП произошло накануне, 6 декабря, в Новошахтинске. Мужчина в камуфляжной форме начал стрелять из автомата в троих сотрудников ППС. В результате серьезно был травмирован 27-летний старший сержант полиции, его коллеги не пострадали. Сам же стрелявший успел скрыться.

В городе объявили план-перехват, поиски мужчины продолжались чуть меньше суток. Днем 7 декабря губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о задержании стрелявшего в полицейских мужчины.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, задержанный 38-летний житель Уфы, судимый за разбой, приехал в Ростовскую область в конце ноября, где жил в заброшенных зданиях и в полях. Предварительно, мужчина открыл стрельбу случайно – полицейские в тот момент изучали территорию вблизи Старой Соколовки в связи с поисками пропавшей женщины. Тогда он, увидев правоохранителей, от страха направил автомат и начал стрелять.

Задержать мужчину, по данным источника издания, удалось на старой заброшенной ферме недалеко от места происшествия. Во время задержания он не сопротивлялся и не пытался отстреливаться.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.