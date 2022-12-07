В муниципалитетах региона возложат цветы и венки к мемориалам Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 1,5 тысячи мероприятий проведут на Кубани в День Героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В городах и районах края 9 декабря состоятся более 150 возложений цветов и венков к памятникам и мемориалам. В школах и учреждениях культуры проведут 338 уроков мужества открытие парт героев, кинолектории, экскурсии, викторины, концерты, квесты, тематические беседы и показы фильмов, поэтические вечера, исторические часы и часы патриотизма.

В Краснодаре в Чистяковской роще состоится тематический концерт. А в муниципалитетах адресно поздравят Героев Отечества, проведут приемы глав и встречи с семьями погибших Героев России, кавалеров ордена Мужества.

В настоящее время на Кубани проживают 13 Героев Советского Союза и Российской Федерации