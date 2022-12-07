В Майкопе разыскивают родственников немого мужчины

Мужчина не разговаривает. Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт» Адыгеи

В медучреждение Майкопа 7 декабря поступил неизвестный мужчина. Разыскиваются родственники немого пациента.

- Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», неизвестный мужчина был одет в серо-зеленую куртку камуфляжной расцветки, серые спортивные штаны, сандалии и черную шапку.

Если вы обладаете какой-то информацией о мужчине или его родственниках, обращайтесь по номерам: 89184281976 или 88007005452.