На территории завершают дополнительные работы за средства муниципального бюджета Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Усть-Лабинске по нацпроекту обновили территорию озера Копытце. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Дизайн-проект зоны отдыха, представленный городом, вместе с Туапсе, Белореченском и Сочи победил в 2021 году во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Территорию обновили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Специалисты, в частности, создали новые пешеходные зоны, уложили тротуарную плитку, оборудовали парковку и проезд для машин. Для детей разных возрастов установили площадки.

Кроме того, территорию озеленили и подготовили здесь велодорожки, воркаут-зону, площадку для стритбола, скамейки и тактильные мнемосхемы.

Сейчас администрация Усть-Лабинска завершает дополнительные работы на средства муниципального бюджета.