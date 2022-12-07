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НовостиОбщество7 декабря 2022 10:58

Реакции, форматирование текста, темная тема и кастомные фоны для чатов: ОК добавили новые возможности в сервисе «Сообщения»

Реакции на сообщения помогут быстро отреагировать на ту или иную фразу
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Пользователи получили новый способ для выражения своих эмоций

Пользователи получили новый способ для выражения своих эмоций

Одноклассники представили обновленный функционал для общения в соцсети. Пользователи получили новый способ для выражения своих эмоций и возможность настраивать внешний вид сервиса в соответствии с личными предпочтениями.

Реакции на сообщения помогут быстро отреагировать на ту или иную фразу собеседника без необходимости отправлять лишние сообщения в чат. В первый день запуска пользователи поставили более 100 тысяч реакций: самым популярным стал эмодзи «класс» – его выбирали в половине случаев. В будущем набор эмодзи, доступных в виде реакций, будет дополняться в зависимости от запросов аудитории и частоты использования.

Также пользователи ОК теперь могут форматировать текст в сообщениях, чтобы подчеркнуть содержание: расставить акценты с помощью заголовков и стилей шрифтов в переписке, добавить гиперссылки, выделить важную информацию красным цветом.

Для тех, кто любит кастомизировать внешний вид приложения, ОК добавили выбор фона переписки как для определенного чата, так и для всех чатов одновременно. Установить фон из списка можно на всех платформах, а на iOS и Android – еще и выбрать собственные изображения для фона из галереи.

Кроме того, для более комфортного чтения и экономии заряда устройства в соцсети можно установить темную тему в сообщениях. Функция доступна на всех платформах.

По собственным данным социальной сети, каждый третий житель России общается со своими друзьями и близкими внутри ОК. В 2022 году в топ-5 самых активных городов по отправке сообщений в ОК вошли Москва, Краснодар, Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Новый функционал делает общение миллионов пользователей социальной сети еще более комфортным и дает возможность самовыражаться.

Одноклассники продолжают серию глобальных обновлений социальной сети. Так, в июле этого года ОК представили крупное обновление в интерфейсе мобильных приложений. Теперь меню подстраивается под интересы каждого пользователя, а навигация внутри ОК стала еще удобнее. В том же месяце соцсеть представила новые инструменты для публикации лонгридов внутри социальной сети, чтобы медиа, авторы и блогеры ОК смогли создавать и форматировать полноценные статьи с помощью удобного редактора.