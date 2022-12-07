Сенатор от Адыгеи встретился с местными жителями

В Тахтамукайском районе прошла встреча сенатора от Адыгеи и местных жителей. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» по Адыгее

В Тахтамукайском районе прошла встреча сенатора от Адыгеи и местных жителей. С личными вопросами граждане обратились к Александру Наролину.

Основными темами обращений стала загруженность дорог в республике и дополнительное финансирование их ремонта. Также жителей региона волновало улучшение качества электроснабжения.

- Каждая обозначенная проблема была детально рассмотрена, необходимые поручения будут переданы в профильные органы и ведомства, - рассказали в пресс-службе администрации Тахтамукайского района. - С заявителями будет поддерживаться связь для решения данных вопросов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что проблемы школьного питания в Адыгее обсудят во время трансляции ЦУР. Местные жители могут оставить свои вопросы для онлайн-встречи.