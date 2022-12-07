В Краснодаре прошла литургия в честь Дня святой великомученицы Екатерины Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре прошла литургия в честь Дня святой великомученицы Екатерины. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Праздничную литургию провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Ее посетил глава города Евгений Наумов.

- Сегодня для нашего города особый день и особый праздник - День святой великомученицы Екатерины, почитаемой верующими за свою стойкость и веру. Наш город был назван Екатеринодаром в честь императрицы, подарившей земли казакам, и ее небесной покровительницы. Именно к ней предки обращали молитвы о защите и благополучии своих семей, - отметил Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Напомним, 7 декабря отмечается День святой великомученицы Екатерины. В дореволюционное время жители краевого центра праздновали в это время День города Екатеринодара, в храмах проходил молебен, а в гимназиях читали тематические лекции.