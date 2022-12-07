Скриншот с видео

В Краснодаре мужчина напал на 13-летнего подростка в подъезде многоэтажки. Инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома на улице Командорской, 5/1. После случившегося полиция начала проверку. Подключилась и прокуратура.

- Предварительно, мужчина узнал в лице 13-летнего парня обидчика, который стучал постоянно ему в двери. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры края, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

В МВД сообщили, что обе стороны подали заявления в полицию. Разбирательства продолжаются.

Тем временем, видео избиения 13-летнего подростка неизвестным мужчиной в Краснодаре сняли камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина заходит за подростком в подъезд и нападает сзади, затем несколько минут удерживает на полу.