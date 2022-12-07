Промпаркам Кубани возместят половину затрат на аренду Фото: admkrai.krasnodar.ru

Промпаркам Кубани возместят половину затрат на аренду. Финансирование получат первые резиденты, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Заявки в рамках госпрограммы по развитию краевой промышленности одобрили четырем резидентам промышленных парков региона. Отмечается, что средства пойдут на строительство помещений производства и организацию новых рабочих мест.

- Общая сумма составит более 5,4 миллиона рублей. Арендатор земли вложит не менее 70% средств в строительство производственных помещений. Резиденты, арендующие их, создадут не менее 15 новых рабочих мест. Это условия предоставления бюджетных средств, - отметил и.о. руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.

Уточняется, что за счет меры поддержки, запущенной в 2022 году, в краевых индустриальных парках до 2025 года планируют разместить не менее 18 резидентов.

Кроме того, комиссией по предоставлению мер финансовой поддержки одобрены проекты по развитию трех промпредприятий Краснодара и Северского района. Производствам выделят средства на модернизацию и возмещение половины затрат на первый взнос при покупке оборудования в лизинг.