Ежегодный форум молодых предпринимателей пройдет в Сочи Фото: sochi.ru

Ежегодный форум молодых предпринимателей пройдет в Сочи. Мероприятие стартует 8 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участниками форума «СОЧИ-СТАРТАП-2022» станут почти 800 человек из семи стран. Более 40 основателей стартапов презентуют бизнес-проекты для получения грантов на запуск и развитие бизнеса. Форум также посетят более 30 представителей фондов, частных инвесторов и бизнес-агентов.

- Во время форума состоится пленарная сессия с участием руководителей региона, представителей институтов развития предпринимательства. 20 студентов Краснодарского края предложат собственные инновационные разработки. Они выполнены по заданиям индустриальных партнеров, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Форму молодых предпринимателей проводится при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» совместно с Сочинским госуниверситетом и Центром молодежного инновационного творчества Сочи.