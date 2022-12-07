Более 3,5 тысяч жителей Кубани обследовались в мобильном комплексе «Диспансеризация» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 3,5 тысяч жителей Кубани обследовались в мобильном комплексе «Диспансеризация». Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Врачи Краевой клинической больницы №1 в 2022 году 35 раз выезжали в отдаленные поселения региона. Отмечается, что за это время выявлено более 100 случаев патологий или отклонений от физиологической нормы. Участники обследования находятся на контроле в ЦРБ.

Пациентам также выписали план дообследований в ККБ №1 и специализированных региональных медучреждениях. Уточняется, что 221 житель прошел дообследование для постановки диагноза и выбора лечения.

Напомним, в мобильном комплексе «Диспансеризация» жители могут сделать флюорографию, маммографию, ЭКГ, сдать общий анализ крови, анализ на ПСА и измерить глазное давление.