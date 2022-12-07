Водитель заезжал на заправку и наехал на бензоколонку Фото: пресс-служба ОГИБДД УВД по городу Сочи

В Сочи иномарка протаранила бензоколонку. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по городу-курорту.

Авария произошла в понедельник, 5 декабря, на улице Ленина. 32-летний водитель BMW, в 02:12 заезжая на заправку, превысил скорость и наехал на бензоколонку.

Уточняется, что в результате ДТП пострадал водитель иномарки. Ему понадобилась медицинская помощь.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - добавили в пресс-службе ОГИБДД УВД по городу Сочи.