Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 12:35

В Сочи иномарка протаранила бензоколонку

Водителю понадобилась медицинская помощь
Светлана ОВДЕЙ
Водитель заезжал на заправку и наехал на бензоколонку Фото: пресс-служба ОГИБДД УВД по городу Сочи

Водитель заезжал на заправку и наехал на бензоколонку Фото: пресс-служба ОГИБДД УВД по городу Сочи

В Сочи иномарка протаранила бензоколонку. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по городу-курорту.

Авария произошла в понедельник, 5 декабря, на улице Ленина. 32-летний водитель BMW, в 02:12 заезжая на заправку, превысил скорость и наехал на бензоколонку.

Уточняется, что в результате ДТП пострадал водитель иномарки. Ему понадобилась медицинская помощь.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - добавили в пресс-службе ОГИБДД УВД по городу Сочи.