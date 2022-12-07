Динской завод бетонных изделий оптимизирует производство по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Динской завод бетонных изделий оптимизирует производство по нацпроекту «Производительность труда». Предприятие начнет внедрять бережливые технологии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Специалисты Регионального центра компетенций создадут рабочую группу на производстве. После этого для предприятия организуют обучающие семинары, проверят производственные процессы и выберут участок для внедрения бережливых технологий.

Динской комбинат выпускает строительные растворы, цемент и железобетонные изделия. Всего за смену на заводе производят тысячу кубометров бетона. Кроме того, на предприятии организована собственная лаборатория.

- Развитие строительной отрасли зависит от качества и стоимости материалов, комплектующих. В освободившейся нише нужно организовать бесперебойные поставки и выстроить логистику. Комплексный процесс требует оптимизации, в том числе с применением бережливых технологий, - отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.