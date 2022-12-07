Ручьи, похожие на кровь, растянулись на улице Солнечной Фото: кадр из видео

Полиция проверяет, кто оставил в Новороссийске похожие на кровавые ручьи подтеки. Странные следы заметили жители села Большие Хутора, сообщает издание «Жизнь Абрау».

Ручьи, похожие на кровь, заметили на дороге по улице Солнечной. Растянувшиеся следы напугали жителей, которые, в свою очередь, сообщили обо всем правоохранителям.

В настоящее время по поступившему заявлению полиция организовала проверку.

- Сотрудниками отдела полиции Приморского района УМВД России по городу Новороссийску совместно с администрацией поселения проводится проверка. О результатах проверки будет сообщено заявителю в установленные законом сроки, - сообщили в пресс-службе городского УМВД.