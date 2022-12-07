Мэрия Тимашевска в 2022 году обработала 1600 обращений граждан

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

В администрацию Тимашевска в текущем году обратились 1600 граждан. Из них более 550 человек – в письменном виде, около 200 с помощью платформы обратной связи через «Госуслуги». Еще 850 пользователей социальных сетей получили ответы на вопросы по программе «Инцидент менеджмент».

– За последние годы в Тимашевске построены и отремонтированы десятки километров дорог и тротуаров, водопроводных сетей, линий ресурсоснабжения. Уровень качества жизни наших горожан ежегодно улучшается. Сегодня мы видим, что в сравнении с прошлым и позапрошлым годами количество обращений уменьшилось в два раза. К каждому обращению специалисты подходят с полной серьезностью и ответственностью, поскольку за каждой жалобой находится человек, которому важно решение вопроса. Мы не можем подвести жителей, которые возлагают надежды на нашу работу, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Глава города также отметил, что у каждого гражданина есть возможность обратиться к нему лично. Для этого в мэрии организована работа по личным приемам жителей. Воспользоваться такой возможностью в 2022 году пожелали 70 тимашевцев.