Поиски второго нападавшего продолжаются Фото из архива КП

В Краснодаре двое парней на свидании ограбили девушку и избили ее подругу. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Как рассказала полицейским местная жительница, она и ее подруга познакомились на улице Невкипелого с двумя молодыми людьми. Во время разговора девушка пригласила новых приятелей к себе в квартиру немного выпить. Но во время застолья парни сменили тон общения и потребовали от девушек отдать ценные вещи.

Хозяйка и ее подруга отказались и попытались позвонить в полицию. Но парни успели выхватить из рук девушек телефоны. Одну из приятельниц они начали избивать руками и ногами, после чего ее подруга отдала парням 15 тысяч рублей. Получив деньги, новые знакомые оставили выхваченные ранее телефоны и ушли.

Позже одного из парней удалось разыскать и задержать, в том числе при помощи записей с камер видеонаблюдения. 22-летний гражданин Армении в это время находился на работе в станице Старомышастовской. Его соучастника продолжают искать.

- В отношении подозреваемого следователем расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Сейчас задержанный нападавший находится в заключении под стражей.